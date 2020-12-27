Пашинян назвал варианты проведения в Армении внеочередных парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал варианты проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Об этом Пашинян рассказал в интервью Общественному телевидению Армении, передает РИА Новости.

По его словам, законодательство Армении предусматривает только один вариант проведения подобных выборов, когда премьер уходит в отставку, а парламент дважды не избирает нового главу правительства. Пашинян отметил, что для реализации данного сценария необходимо согласие парламентских сил.

При этом действующий глава правительства рассказал, что есть и второй вариант. Он, согласно словам Пашиняна, заключается во внесении изменений в Конституцию Армении. Так, предполагается, что парламент будет наделен полномочиями по самороспуску и назначению внеочередных выборов. Пашинян добавил, что он хочет обсудить эти варианты с парламентскими силами для того, чтобы решение принималось не только правительством.

Ранее Пашинян объявил о готовности уйти в отставку «по решению народа». Однако, по словам главы государства, оппозиция также не заслужила поддержки народа, несмотря на огромные финансовые и медиаресурсы. И единственным способом решить политический кризис в стране будут внеочередные парламентские выборы. Он предложил провести выборы в 2021 году, но не назвал точных сроков и призвал «все заинтересованные силы» к обсуждению вопроса.

Протесты в Армении с призывом к Пашиняну уйти в отставку начались после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху в ночь на 10 ноября. Тысячи митингующих регулярно собираются у здания правительства, перекрывают дороги правительственному кортежу и не пускают премьера на кладбище.

Армяне считают несправедливыми условия трехсторонних соглашений между Ереваном, Баку и Москвой о прекращении боев в Карабахе, по которым Азербайджан получил контроль над тремя районам непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и оставил за собой занятые позиции. Протестующих поддерживают известные государственные деятели, в том числе бывшие главы спецслужб.