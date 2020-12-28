В армянской оппозиции оценили возможность внеочередных выборов

Единый кандидат в премьер-министры от армянской оппозиции Вазген Манукян оценил возможность внеочередных выборов. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По словам Манукяна, при нынешнем главе правительства Николе Пашиняне «никаких выборов быть не может». «Он намеренно делит политическое пространство на согласных и несогласных. Это обычный трюк: старое и новое, черное и белое, элита и народ, партии, желающие выборов и не желающие», — заявил Манукян.

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Он добавил, что Пашинян должен уйти в отставку, а после этого новое правительство повысит боеготовность армии и начнет переговоры о границах.

«Пока мы отдаем без каких-либо переговоров, без учета международного права. Пока этому не будет положен конец, не сформируется новое правительство, говорить о выборах не придется», — заключил Манукян.

Ранее Пашинян рассказал о вариантах проведения в Армении внеочередных парламентских выборов.

Массовые акции с требованием отставки Пашиняна продолжаются в Армении с начала ноября. Оппозиция обвиняет премьера в предательстве из-за подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Условия перемирия включали территориальные уступки в пользу Азербайджана.