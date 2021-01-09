Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев и глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян провели встречу на нейтральной приграничной территории и обсудили вопросы обмена пленными. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала RT.

Встреча состоялась близ села Ерасх Араратской области. В ходе встречи были подняты вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Последний раз главы служб безопасности Армении и Азербайджана встречались в Москве 30 декабря. Тогда стороны обсудили выполнение обязательств в рамках заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе, а также вопросы безопасности границ, борьбы с терроризмом, судьбы пропавших без вести, обмена пленными и поиска тел погибших.

Стороны уже несколько раз провели обмен пленными. Так, 28 декабря на родину из Еревана вернулись двое азербайджанских солдат, Армения получила назад четырех своих военнослужащих. Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между Ереваном и Баку состоялся 14 декабря.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации.