Армения и Азербайджан вновь обменялись пленными

Власти Армении и Азербайджана вновь провели обмен пленными при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

По его словам, 28 декабря на родину из Еревана вернулись двое азербайджанских солдат, Армения получила назад четырех своих военнослужащих. Мурадов подчеркнул, что передача пленных прошла под его личным контролем, и добавил, что «российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения».

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между Ереваном и Баку состоялся 14 декабря. Тогда на родину вернулись 12 азербайджанских военных и 44 армянских. В свою очередь, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили, что в азербайджанском плену все еще остаются несколько десятков добровольцев. Власти Азербайджана эту информацию не комментировали.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Воюющие стороны остались на занятых позициях. Под контроль Баку перешли еще три района непризнанной Нагорного-Карабахской республики. Российские миротворцы вошли в регион на пять лет. Они дислоцированы вдоль линии разграничения, на ключевых транспортных узлах и в главных населенных пунктах НКР.