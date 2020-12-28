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Российским миротворцам в Карабахе передали новогодние подарки

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Командование миротворческих сил в Нагорном Карабахе передало военнослужащим новогодние подарки и поздравления от российских школьников. Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Sputnik Армения».

Военные получили от руководства искусственные елки, игрушки и украшения. На опубликованных кадрах видно, как солдаты устанавливают их в своих казармах. Кроме того, миротворцам передали сладкие подарки и письма с поздравлениями от школьников из различных регионов России. «Здравствуй, солдат-миротворец. Я не знаю, как тебе служится, но знаю, что ты помогаешь сохранить жизнь многим мирным людям: детям и старикам», — говорится в послании одного из детей.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоролик с базы российских миротворческих сил. На кадрах показаны условия, в которых несут службу солдаты и офицеры. В частности, министерство показало блочно-модульный городок, где на постоянной основе живут военные. Он включает в себя столовую, казармы, тренажерный зал, баню и другие помещения.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Воюющие стороны остались на занятых позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района непризнанной Нагорного-Карабахской республики (НКР). Российские миротворцы вошли в регион на пять лет. Они были дислоцированы вдоль линии разграничения, на ключевых транспортных узлах и в главных населенных пунктах НКР.

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