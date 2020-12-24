Россия заявила о предотвращении гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил о предотвращении гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе силами миротворцев, передает телеканал «Звезда».

«Для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения в соответствии с трехсторонними договоренностями в зоне конфликта оперативно был развернут российский миротворческий контингент из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа», — сказал Герасимов во время брифинга для иностранных военных атташе.

Начальник Генштаба отметил, что сегодня карабахская территория и Лачинский коридор полностью контролируются подразделениями миротворцев. Развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки. Генштаб установил прямые каналы связи с военными ведомствами Армении и Азербайджана.

Бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией, вспыхнули 27 сентября. За несколько недель под контроль Баку перешел ряд территорий, в том числе город Шуши (Шуша), имеющий стратегическое значение.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Воюющие стороны остались на занятых позициях. Затем под власть Баку перешли еще три района. Российские миротворцы вошли в регион на пять лет.