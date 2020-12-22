Российские миротворцы помогли найти двух пропавших военных в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе помогли найти двух военных, числившихся пропавшими. Об этом 22 декабря рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«21 декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, переданы администрации Нагорного Карабаха», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что в настоящее время продолжается сбор сведений о пропавших без вести во время карабахского конфликта. Обработано более 528 телефонных обращений.

Бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации. За несколько недель боев азербайджанской армии удалось занять ряд населенных пунктов.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, воюющие стороны остались на занятых позициях. Затем под контроль Баку были переданы еще три района. На линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией, действуют российские миротворцы.