Раскрыта личность погибшего в Карабахе российского офицера

Раскрыта личность российского офицера группы разминирования, который погиб в Нагорном Карабахе. Соответствующую информацию в воскресенье, 20 декабря, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, погибшим оказался 29-летний россиянин Виталий Мороз.

О гибели офицера 18 декабря сообщило Минобороны России. Как отмечало ведомство, военный получил ранения после подрыва взрывного устройства в районе города Шуша, где проводилось разминирование дороги. После этого офицеру оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в больницу он скончался от полученных травм.

В министерстве также подчеркивали, что семье военного окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.

Российские миротворцы действуют вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, в рамках соглашения о прекращении боевых действий в регионе. 9 ноября его подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.