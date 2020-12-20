В Карабахе нашли считавшихся пропавшими 70 дней военных

В результате поисковых работ в Нагорном Карабахе нашли шестерых армянских военных, которых считали пропавшими без вести 70 дней. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.

Поисковую операцию проводили Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха, российские миротворцы, а также Международный комитет Красного Креста. Военных обнаружили на территориях, которые перешли под контроль Азербайджана.

Арутюнян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, заявив, что по его прямому распоряжению продолжаются поиски без вести пропавших и возвращение тел погибших. Лидер НКР также выразил особую признательность командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

17 декабря власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 своих военнослужащих, которые пропали вблизи сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Власти республики предполагают, что военные могут оставаться в азербайджанском плену, однако точного подтверждения этой информации пока нет.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, были размещены российские миротворцы.