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Президент Карабаха заявил о готовности уйти в отставку

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Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил о готовности уйти в отставку при первой же возможности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность, что войну против Азербайджана можно было остановить раньше на более выгодных условиях и иметь меньше потерь.

Арутюнян при этом пообещал, что граждан НКР освободят от уплаты взносов по ипотеке на три года. По его словам, конфликт оставил без крова многих жителей непризнанной республики. Их намерены временно разместить в зданиях социальных объектов. Пострадавшие получат компенсацию в размере 300 тысяч драмов (около 600 долларов США).

Президент НКР также пообещал «в ближайшие три года вместо граждан платить деньги по ипотечным кредитам» и обеспечить их стройматериалами для восстановления домов в сельской местности. Он добавил, что за три года будут заасфальтированы все дороги и проведена налоговая амнистия для представителей бизнеса.

В ближайшие дни в непризнанной республике утвердят новую структуру правительства и сократят часть государственных ведомств, добавил Арутюнян.

Ранее власти НКР отреагировали на требование Азербайджана передать под контроль еще три населенных пункта в Гадрутском районе. По словам министра территориального управления и развития непризнанной республики Жирайра Мирзояна, требования о передаче сел Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох являются «частной инициативой» азербайджанских военнослужащих.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Стороны договорились, что Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в регионе будут присутствовать российские миротворцы.

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