В Карабахе рассказали о поисках пропавших армянских военных

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 своих военнослужащих, которые пропали вблизи сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена НКР Артака Бегларяна.

По его словам, власти республики предполагают, что военные могут оставаться в азербайджанском плену, однако точного подтверждения этой информации пока нет. «Азербайджанская сторона неофициально опубликовала две видеозаписи, на основании которых можно предположить, что эти военнослужащие попали к ним в плен», — рассказал Белгарян. Он подчеркнул, что сейчас Степанакерт пытается уточнить эту информацию из собственных источников.

Омбудсмен отметил, что пропавшие солдаты, вероятно, принадлежат к двум разным воинским соединениям, но это предположение также нуждается в проверке. Официальный Баку пока не комментирует информацию о судьбе армянских военных.

12 декабря стало известно, что в Гадрутском районе Нагорного Карабаха возобновились бои. Позже представитель пресс-службы Армии обороны НКР Сурен Сарумян и штаб российских миротворческих сил опровергли эти сведения. 15 декабря в указанном районе около 100 бойцов НКР перестали выходить на связь с командованием, так как попали в окружение азербайджанских военных.

16 декабря группе из 30 армянских добровольцев удалось вырваться из кольца к позициям своих войск. Они рассказали, что остальные пропавшие могут пребывать в плену у противника. К поиском военных были подключены российские миротворцы.