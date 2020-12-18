В Карабахе анонсировали новый обмен пленными с Азербайджаном

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что в ближайшие дни между Арменией и Азербайджаном должен состояться очередной обмен пленными, сообщает РИА Новости.

По его словам, точная дата нового обмена все еще неизвестна, но он должен состояться до конца текущей недели. «Это очень щепетильная тема, поскольку родственники постоянно ждут. Для них дорога каждая минута, секунда», — сказал чиновник. Он также отметил, что большинство армянских граждан, которые вернулись на родину в рамках первого обмена, испытывают серьезные проблемы со здоровьем из-за пребывания в плену.

14 декабря между Арменией и Азербайджаном состоялся первый после окончания конфликта обмен пленными. Он прошел при посредничестве российских миротворцев и представителей международных организаций, всего на родину вернулись 44 военнослужащих армянских вооруженных сил.

Ранее Азербайджан и Армения обменялись телами погибших военнослужащих. Процесс также проходил при посредничестве российских миротворческих сил.