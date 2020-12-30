Главы служб безопасности Армении и Азербайджана провели встречу в Москве

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев при посредничестве директора ФСБ России Александра Бортникова провел встречу с главой Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на СГБ.

Стороны обсудили выполнение обязательств в рамках заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе, а также вопросы безопасности границ, борьбы с терроризмом, судьбы пропавших без вести, обмена пленными и поиска тел погибших.

27 сентября вспыхнули бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. За несколько недель азербайджанской армии удалось занять ряд населенных пунктов, потерянных в начале 1990-х годов.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы.