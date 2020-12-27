Пашинян спрогнозировал вмешательство России в случае посягательства на Армению

Армянский премьер-министр Никол Пашинян спрогнозировал вмешательство России в случае посягательства на территорию страны в интервью Общественному телевидению Армении, передает РИА Новости.

Как рассказал Пашинян, в результате действий на границе страны была пресечена война в Сюникоской области. «Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», — заявил он.

При этом премьер отметил, что данное обстоятельство не исключает обсуждения пограничных вопросов. В частности, на данный момент решается судьба около 20 земельных участков, добавил Пашинян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что хочет понять причины поражения страны в конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, очень важно установить всю правду о произошедшем.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, теперь несут службу российские миротворцы.