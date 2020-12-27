Пашинян захотел понять причины поражения в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел понять причины поражения страны в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, очень важно установить всю правду об этой войне. Так, Пашинян рассказал, что один из участников боевых действий пожаловался ему на то, что его подразделению не выдавалось оружие со складов при его наличии. Глава правительства подчеркнул, что, если этот эпизод будет доказан, то это «одна из причин поражения».

Ранее бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что причиной поражения в Нагорном Карабахе стали нескоординированные решения командования и властей страны. По его словам, на линии разграничения с Азербайджаном в регионе до начала конфликта были возведены 283 километра фортификаций и сначала противник сумел прорвать ее лишь в двух местах. Он подчеркнул, что дальнейшие грамотные действия командования могли бы предотвратить дальнейшую катастрофу на фронте.