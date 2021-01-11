Пашинян вылетел в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву для участия в переговорах с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Отмечается, что оппозиционным активистам, которые пытались помешать политику добраться до ереванского аэропорта Звартноц, не удалось осуществить задуманное. По их словам, премьер после поражения в Карабахе «не имеет права представлять армянский народ в каких-либо переговорах с азербайджанской стороной».

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Также стало известно, что полиция задержала одного из инициаторов акции протеста, на которой демонстранты перекрыли дорогу кортежу премьера по пути в аэропорт, сейчас он находится на свободе.

Трехсторонние переговоры между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым должны состояться в Москве 11 января. Стороны обсудят ситуацию с выполнением договоренностей по Нагорному Карабаху, вопрос возвращения пленных и деблокирования коммуникаций в регионе. Противники армянского премьера считают, что на встрече может быть подписан документ с территориальными уступками Баку со стороны Еревана.