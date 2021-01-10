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Путин созвал совещание по Нагорному Карабаху

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвал совещание по вопросам урегулирования конфликта в Нагором Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Совещание состоялось в преддверии трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана. В нем приняли участие секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее Кремль анонсировал проведение в Москве переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча пройдет 11 января. На ней обсудят ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и возможные шаги по решению проблем региона.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации.

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