Кремль анонсировал совещание Путина

Президент России Владимир Путин проведет совещание 5 января, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как анонсируют в Кремле, совещание готовится, но его тема пока не раскрывается. Журналисты кремлевского пула пишут, что мероприятие пройдет по видеосвязи.

На Рождество Путин планирует съездить в один из регионов, но куда именно, до сих пор неизвестно. На фоне слухов о том, что это будет Новгородская область и церковь Николы на Липне, Кремль заявил, что своевременно проинформирует общественность о графике главы государства.

Публичных мероприятий с участием Путина в 2021 году еще не было.