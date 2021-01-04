Путин поручил заняться вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перечень поручений главы государства по итогам пресс-конференции 17 декабря.

Ответственным за данный вопрос назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

29 декабря Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Подумать над этим он согласился в ответ на предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, который попросил президента вернуться к этой теме и возможно дать поручения правительству. «Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — прокомментировал Путин.

Ранее в декабре президент говорил, что возвращение индексации возможно при наличии бюджетного обеспечения. Путин напомнил, что во времена СССР работающим пенсионерам вообще не платили пенсии. Однако он согласился, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации важен. По его словам, работающие пенсионеры заслуживают индексации, и в Кремле об этом думают.