Путин согласился подумать об индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров, передает РИА Новости.

Подумать над этим он согласился в ответ на предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, который попросил президента вернуться к этой теме и возможно дать поручения правительству. «Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — прокомментировал Путин.

Ранее в декабре президент говорил, что возвращение индексации возможно при наличии бюджетного обеспечения. Путин напомнил, что во времена СССР работающим пенсионерам вообще не платили пенсии. Однако он согласился, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации важен. По его словам, работающие пенсионеры заслуживают индексации, и в Кремле об этом думают.

По данным недавнего опроса сервиса Webbankir, большинство россиян желают получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Почти половина россиян — 46,6 процента — считает, что пенсии должны быть не менее 45 тысяч рублей, то есть соответствовать средней зарплате по стране. Еще 29,1 процента отметили, что в старости им было бы достаточно 30 тысяч рублей.