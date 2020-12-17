Путин сравнил нынешние пенсии с пенсиями 90-х

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал «России 24», сравнил нынешние российские пенсии с теми, что выплачивались в 1990-х годах.

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«Ну о чем мы говорим-то? В 1993 году как можно было в Конституции записать обязательство государства индексировать пенсии? Да там не платили по полгода. И денежные довольствия не платили, и пенсии не платили. Это же все было. Это же никуда не делось, это все было фактом», — отметил Путин.

Сейчас, по словам главы государства, сложилась другая ситуация. «Сейчас нужно не позволить сегодняшним руководителям и будущим не делать этого. Потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать. А значит, это может и должно быть зафиксировано в основном законе страны — так же, как и проблемы, связанные с борьбой с бедностью», — сказал президент, отвечая на вопрос о необходимости внесения изменений в конституцию.

Гарантия регулярной индексации пенсий стала одним из изменений, внесенных в российскую конституцию по итогам состоявшегося летом голосования. Их внесение одобрило большинство принявших участие в голосовании.