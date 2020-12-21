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Россияне озвучили желаемый размер пенсии

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Фото: Pixabay.com

Большинство россиян желают получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые публикует РИА Новости.

Почти половина россиян — 46,6 процента — считает, что пенсии должны быть не менее 45 тысяч рублей, то есть, соответствовать средней зарплате по стране. Еще 29,1 процента отметили, что в старости им было бы достаточно 30 тысяч рублей.

При этом 22,1 процента опрошенных считают, что сумма пенсий должна превышать 45 тысяч рублей. И лишь 1 процент россиян сказал, что им хватило бы на жизнь 25 тысяч рублей.

Реальный размер пенсий отличается. 52,3 процента респондентов признались, что получают или планируют получать пенсию в размере 15 тысяч рублей. Порядка 20 процентов — до 30 тысяч рублей, еще 4,3 процента надеются на выплаты до 45 тысяч рублей, а 2,4 процента — свыше.

В исследовании приняли участие 1500 человек из разных регионов страны.

17 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин озвучил условие для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, это станет возможным при наличии бюджетного обеспечения.

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