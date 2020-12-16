Москвичам пообещали увеличить пенсии до 20 222 рублей

Власти Москвы пообещали увеличить минимальный размер пенсии до 20 222 рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии. Повышение с учетом городской доплаты введут с 1 января.

«Кроме того, с нового года в столице официально появится льготная категория граждан "дети войны" — это москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Размер ежемесячной выплаты для них составит 1643 рубля», — говорится в сообщении. Также для некоторых категорий граждан на 3,7 процента увеличат размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат. Речь идет о малообеспеченных и многодетных семьях, ветеранах, юбилярах супружеской жизни, долгожителях и других.

Ранее в декабре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что у россиян появится возможность оформлять пенсии по-новому. По его словам, в уполномоченных банках также можно будет узнать о начисленных льготах и налогах, а также получить некоторые государственные и муниципальные услуги. Ранее этим занимались многофункциональные центры.