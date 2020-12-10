Россияне смогут оформлять пенсии по-новому

У россиян может появится возможность по-новому оформлять пенсии, например в банках. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, в уполномоченных банках также можно будет узнать о начисленных льготах и налогах, а также получить некоторые государственные и муниципальные услуги. До этого таким занимались многофункциональные центры.

По словам глав правительства, особое внимание будет уделено защите персональных данных. «Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан и только с их согласия», — сказал Мишустин. В правительстве уже подготовили соответствующие поправки, добавил он.

Ранее в декабре президент Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на период до конца 2023 года. Шесть лет назад предполагалось, что заморозка станет единовременной. Причем сейчас пандемия, нестабильные цены на нефть, мягкая денежно-кредитная политика ударили по накопительной пенсии россиян