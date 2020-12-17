Путин назвал условие для индексации работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин назвал условие для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, это станет возможным при наличии бюджетного обеспечения. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24» на своем канале в YouTube.

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Путин напомнил, что во времена СССР работающим пенсионерам вообще не платили пенсии. Однако он согласился, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации важен. По его словам, работающие пенсионеры заслуживают индексации, и в Кремле об этом думают.

Путин полагает, что в России можно выделить отдельные категории пенсионеров, которые смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства. «Это [люди, у которых] не такие большие доходы. Люди, которые работают на таких позициях, на которые другие не очень-то и стремятся», — сказал Путин.

Он добавил, что, в целом, в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции. Ожидается, что показатель составит 4-4,1 процента. Индексация будет на 6,3 процента.