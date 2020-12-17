Путин назвал стоимость поддержки россиян в пандемию

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляция которой ведется на YouTube-канале ТАСС, рассказал о поддержке населения страны во время пандемии коронавируса. По его словам, на прямую поддержку было выделено 838 миллиардов рублей.

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«У нас стратегические цели никуда не исчезли, но коронавирус внес свои поправки», — указал Путин. Ранее президент констатировал, что сейчас около 20 миллионов человек за чертой бедности — 13,5 процентов. Однако снизить этот показатель до 6,5 процента — амбициозная, но реальная цель. Президент добавил, что уровень безработицы в стране в начале года был 4,7 процента, сейчас подрос до 6,3 процента.

Ранее президент рассказывал о положенных семьям с детьми выплатах. В частности он напомнил, что в России вырос размер пособия по безработице. «Самая тяжелая ситуация складывается у семей с детьми. И здесь у нас выстроена целая программа поддержки: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет и от трех до семи», — рассказал президент.