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Путин утвердил план на случай заноса в Россию опасных инфекций

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил план действий властей на случай заноса в Россию опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство должно в течение трех месяцев разработать и единый алгоритм взаимодействия между ведомствами и регионами для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом из-за рубежа опасных инфекций. В соответствии с новым порядком Роспотребнадзор может установить один из трех возможных уровней риска.

Первый будет введен в случае, если опасное заболевание будет выявлено на территории иностранных государств с угрозой распространения; второй — при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России; третий — при выявлении инфекции на территории одного или нескольких российских регионов.

План определяет действия различных ведомств при каждом уровне угрозы. Кроме того, формируется координационный совет при правительстве, который наделен полномочиями создавать оперативный штаб по представлению Роспотребнадзора.

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