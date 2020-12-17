Путин назвал способы преодолеть пандемию коронавируса

Преодолеть трудности, связанные с пандемией коронавируса, России на начальном этапе помогло массовое тестирование, а позже лекарства и вакцинация. Об этом президент Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

Глава государства отметил, что в начале эпидемии никто не знал, что это за вирус, как его выявлять, чем лечить и будет ли когда-нибудь вакцина. «По всем этим позициям мы серьезно продвинулись вперед», — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас Россия занимает третье место в мире по объемам тестирования на инфекцию. Страна начала производить нужные препараты в необходимом количестве. Также Россия стала первым государством, которое создало и начало производить вакцину.

«Проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан», — добавил президент.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин говорил, что в России возник дефицит лекарств, проблема связана с логистикой, доставкой, несвоевременными закупками. Сами препараты производятся в полном объеме.