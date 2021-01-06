Путин призвал власти Москвы не прибедняться

Президент России Владимир Путин указал на профицитный бюджет Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания по социальным вопросам столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что Москва намерена прибегнуть к практике заимствований. В ответ на это Путин выразил надежду на то, что ничего заимствовать не придется, поскольку «бюджет столицы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом».

«Так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке», — резюмировал Путин.

3 ноября заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что расходы бюджета столицы в 2021 году планируются в объеме 3,15 триллиона рублей — на уровне 2020 года. Он также отметил, что правительство Москвы сформировало социально-ориентированый бюджет: более 56 процентов расходов города, а это 1,8 триллиона рублей, будет направлено на социальную сферу. Заложен рост на 12 процентов расходов на здравоохранение, на 7 процентов увеличиваются расходы на социальную поддержку жителей столицы в денежной и натуральной форме. «Важно, что, столица не сокращает свои расходы, несмотря на сокращение доходов, связанное в том числе, с принятыми правительством Москвы мерами поддержки в виде налоговых льгот», — добавил Ефимов. Для этого власти города впервые более чем за 10 лет вышли на рынок заимствований.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика города сможет восстановиться от последствий эпидемии коронавируса и последовавших из-за нее ограничений в течение полугода.