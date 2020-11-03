Собянин рассказал о росте расходов бюджета на соцподдержку в 2021 году

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021-2023 годы. Из документа следует, что он сформирован исходя из оценки влияния пандемии коронавируса и с учетом прогнозируемых темпов восстановительного роста. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Одним из основных направлений в ближайшие годы будет выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами.
«При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены», — говорится в проекте. Запланировано потратить на это 58 процентов расходов городского бюджета — это порядка 1,8 триллиона рублей, что на 90 миллиардов больше, чем указывалось в проекте на 2020 год.
Безусловным приоритетом будет считаться государственная программа развития здравоохранения. Расходы на нее увеличат на 11,8 процента, они составят 447,1 миллиарда рублей. Больше средств заложено на программы развития культуры — 5,4 процента, социальной поддержки жителей и спорта — по 5 процентов и образования — 2,6 процента.
Соцподдержка жителей Москвы будет осуществляться в том числе в денежной и натуральной форме, уточнили в столичном правительстве. Москвичи получат доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате услуг ЖКХ, лекарственное обеспечение. На все это в бюджете предусмотрено 529,4 миллиарда рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2020 году.
«Выделение указанных средств позволит провести индексацию пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на уровне выше инфляции», — подчеркивается в пресс-релизе.
Кроме того, за счет увеличения фондов оплаты труда учреждений бюджетной сферы, будет повышена заработная плата педагогов, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий бюджетников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика города сможет восстановиться от последствий эпидемии коронавируса и последовавших из-за нее ограничений в течение полугода.