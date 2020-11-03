Собянин рассказал о росте расходов бюджета на соцподдержку в 2021 году

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021-2023 годы. Из документа следует, что он сформирован исходя из оценки влияния пандемии коронавируса и с учетом прогнозируемых темпов восстановительного роста. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Одним из основных направлений в ближайшие годы будет выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами.

«При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены», — говорится в проекте. Запланировано потратить на это 58 процентов расходов городского бюджета — это порядка 1,8 триллиона рублей, что на 90 миллиардов больше, чем указывалось в проекте на 2020 год.

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Безусловным приоритетом будет считаться государственная программа развития здравоохранения. Расходы на нее увеличат на 11,8 процента, они составят 447,1 миллиарда рублей. Больше средств заложено на программы развития культуры — 5,4 процента, социальной поддержки жителей и спорта — по 5 процентов и образования — 2,6 процента.

Соцподдержка жителей Москвы будет осуществляться в том числе в денежной и натуральной форме, уточнили в столичном правительстве. Москвичи получат доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате услуг ЖКХ, лекарственное обеспечение. На все это в бюджете предусмотрено 529,4 миллиарда рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2020 году.

«Выделение указанных средств позволит провести индексацию пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на уровне выше инфляции», — подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, за счет увеличения фондов оплаты труда учреждений бюджетной сферы, будет повышена заработная плата педагогов, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий бюджетников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика города сможет восстановиться от последствий эпидемии коронавируса и последовавших из-за нее ограничений в течение полугода.