Кремль анонсировал трехсторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном

По инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры анонсировала пресс-служба Кремля. Встреча пройдет 11 января. На ней обсудят ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и возможные шаги по решению проблем региона.

Ранее сообщалось, что главы спецслужб Армении и Азербайджана провели встречу на нейтральной приграничной территории и обсудили вопросы обмена пленными.

Последний раз главы служб безопасности Армении и Азербайджана встречались в Москве 30 декабря. Тогда стороны обсудили выполнение обязательств в рамках заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе, а также вопросы безопасности границ, борьбы с терроризмом, судьбы пропавших без вести, обмена пленными и поиска тел погибших.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации.