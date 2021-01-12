Бывший глава армянских спецслужб рассказал о причинах неудач в Карабахе

Бывший врио директора службы национальной безопасности (СНБ) Армении Микаел Амбарцумян заявил, что причинами военных неудач в ходе конфликта с Азербайджаном за Нагорный Карабах стали постоянные кадровые перестановки в контрразведке и плохая организация тыловых служб, пишет «Sputnik Армения».

По его словам, с начала вооруженного противостояния в регионе осенью 2020 года власти Армении постоянно меняли руководящий состав СНБ, что негативно отражалось на работе спецслужб в целом. Бывший руководитель отметил, что хотя и не обсуждал спорные кадровые решения руководства страны, оставался в недоумении относительно их целесообразности.

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Кроме того, Амбарцумян рассказал, что на протяжении всей войны на фронте царил организационный хаос, а работа тыловых и мобилизационных служб была недостаточно эффективной и скоординированной. «Я видел проблемы с мобилизацией, видел беспорядочную отправку добровольцев в Арцах, их распределение и размещение. Были проблемы с касками и бронежилетами, с их количеством», — пояснил он.

Микаел Амбарцумян был назначен на пост врио директора СНБ Армении 8 октября 2020 года, до этого он работал заместителем главы ведомства. Свой пост руководитель покинул за сутки до окончания конфликта в Нагорном Карабахе — 8 ноября. Через несколько дней его госпитализировали с сердечным приступом.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, под контроль Азербайджана перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.