Назначенного три дня назад главу СНБ Армении госпитализировали с инфарктом

Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян попал в больницу с инфарктом спустя три дня после назначения. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на источники в больнице.

Его доставили в Норкский кардиологический центр с сердечным приступом. Он прошел обследование и был через некоторое время выписан.

Абазян был назначен главой Службы нацбезопасности 8 ноября, до этого он занимал пост заместителя директора службы. Президент Армении Армен Саркисян уволил временно исполняющего обязанности директора СНБ Микаела Амбарцумяна спустя месяц после назначения. Решение президента принято по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев приняли совместное заявление, которое предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

После этого в Армении начались беспорядки. Оппозиционные фракции парламента Армении предъявили Пашиняну ультиматум: он должен до полуночи уйти в отставку, в противном случае вопрос его отстранения от власти будет решен. Однако армянская оппозиция в парламенте не смогла отправить в отставку премьер-министра, подписавшего заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Внеочередное заседание, созванное для рассмотрения вопроса об отставке Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума.