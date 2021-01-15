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В Госдуме объяснили интерес Украины к Крыму

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет объяснил интерес Украины к Крыму. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

По его словам, Киев «всегда смотрел на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», — сказал парламентарий.

«Пусть Украина просто оставит Крым в покое. Крымчане ничего не нарушили, нам не за что краснеть или оправдываться», — добавил Шеремет.

Ранее Шеремет ответил на приглашение Украины на саммит о статусе полуострова. «Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», — заявил депутат. По его словам, любые международные форматы наподобие проекта «Крымская платформа» обречены на провал и бесперспективны, а России «абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.

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