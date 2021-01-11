Украина пригласила Россию на саммит по Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Obozrevatel пригласил Россию принять участие в саммите проекта «Крымская платформа».

«Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма», — сказал глава МИД.

Он пояснил, что тема переговоров будет одна — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

«Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!» — заявил Кулеба.

Ранее он назвал Крым «открытой раной» для России. «Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», — отметил министр.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.