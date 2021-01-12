В России ответили на приглашение Украины на саммит по Крыму

Депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет ответил на приглашение Украины на саммит о статусе полуострова. Его слова передает РИА Новости.

«Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», — заявил депутат. По его словам, любые международные форматы наподобие проекта «Крымская платформа» обречены на провал и бесперспективны, а России «абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Россию принять участие в саммите проекта «Крымская платформа». Он пояснил, что тема переговоров будет одна — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.