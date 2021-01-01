В Крыму предложили Зеленскому альтернативу надписи на песке в Ялте

Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук призвал украинского лидера Владимира Заленского пожелать развития российскому полуострову и оставить безнадежные заявления о его статусе. Так он прокомментировал в беседе с РИА Новости в пятницу, 1 января, желание Зеленского написать про «украинский Крым» на песке в Ялте, предложив президенту альтернативу.

«Зеленский так и не состоялся как президент Украины. Он не осознает тех исторических реалий, которые сложились и которыми должен руководствоваться руководитель государства. Крым навсегда воссоединился с Россией. Зеленский много раз бывал в Крыму, ему крымские пляжи нравятся, поэтому его ностальгия понятна», — отметил Форманчук.

Он посоветовал президенту Украины написать на песке в Ялте: «Крым, я тебя люблю таким, какой ты есть».

Ранее член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал наивностью желание Зеленского написать про «украинский Крым» на песке. Он добавил, что крымчане давно не отождествляют себя с Украиной, поскольку Россия для них — единственное родное государство.

В своем новогоднем обращении к гражданам Зеленский заявил, что хотел бы написать «Крым — Украина» не в интернете, а на песке в Ялте. После этого глава государства перешел на русский язык: «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени».

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В Киеве признавать результаты референдума отказались. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.