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В Совфеде оценили желание Зеленского написать про Крым на песке в Ялте

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал наивностью желание президента Украины Владимира Зеленского написать про «украинский Крым» на песке в Ялте. Его слова приводит РИА Новости.

«Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент — это большая беда для государства», — отметил сенатор. По его мнению, современное руководство Украины неспособно «адекватно воспринимать международную реальность, в которой Крым — это неотъемлемая часть России».

Цеков добавил, что крымчане давно не отождествляют себя с Украиной, поскольку Россия для них — единственное родное государство. «Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», — заключил сенатор.

В своем новогоднем обращении к гражданам Зеленский заявил, что хотел бы написать «Крым — Украина» не в интернете, а на песке в Ялте. После этого глава государства перешел на русский язык: «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени».

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В Киеве признавать результаты референдума отказались. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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