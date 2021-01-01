Зеленский захотел написать про «украинский Крым» на песке в Ялте

Президент Украины Владимир Зеленский захотел написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в интернете, а на песке в Ялте. Он заявил об этом в ходе новогоднего обращения к гражданам, передает РИА Новости.

Украинский лидер записал видеообращение с детьми, он выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий.

«Я хочу не говорить на (улице) Банковой в Киеве, что наступит мир, а сказать на (улице) Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», — отметил он на украинском языке.

После этого Зеленский перешел на русский: «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсировала большую пресс-конференцию ко второй годовщине его президентства.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В Киеве признавать результаты референдума отказались. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.