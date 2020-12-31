Анонсирована большая пресс-конференция Зеленского

Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсировала большую пресс-конференцию ко второй годовщине его президентства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZIK.

Мендель также отметила, что в ближайшее время у украинского лидера запланированы большие интервью.

Ранее Юлия Мендель рассказала о личных качествах главы государства. Она назвала украинского лидера искренним и терпеливым начальником. «Он действительно все делает от сердца. У него нет неважного. Все, что есть, для него важно. Этот уровень терпеливости — это то, чему бы лично я хотела научиться», — отметила Мендель.