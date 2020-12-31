Пресс-секретарь Зеленского рассказала о личных качествах президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о личных качествах главы государства в интервью телеканалу ZIK, пишет РИА Новости.

Мендель назвала украинского лидера искренним и терпеливым начальником. «Он действительно все делает от сердца. У него нет неважного. Все, что есть, для него важно. Этот уровень терпеливости — это то, чему бы лично я хотела научиться», — отметила она.

По словам Мендель, глава Украины иногда ругает ее «по заслугам». При этом Зеленский прислушивается к пресс-секретарю и меняет мнение, если ей удается отстоять свою позицию.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Зеленский встретит зимние праздники в селе Гута Ивано-Франковской области, где расположена госдача. Издание «Страна.ua» отмечает, что вместе с Зеленским в резиденции будет находиться сам Ермак со своей семьей, а также помощник главы государства Сергей Шефир.