Названо место празднования Нового года семьи Зеленских

Президент Украины Владимир Зеленский встретит зимние праздники в селе Гута Ивано-Франковской области, где расположена госдача. Место, где украинский лидер будет праздновать Новый год, назвал глава его офиса Андрей Ермак, передает «Интерфакс-Украина».

Издание «Страна.ua» отмечает, что вместе с Зеленским в резиденции будет находиться сам Ермак со своей семьей, а также помощник главы государства Сергей Шефир.

Президентская дача расположена в 60 километрах от Ивана-Франковска. Ее площадь вместе с лесными и охотничьими угодьями составляет 10 886 гектаров. В прошлом году Зеленский также встречал Новый год в Гуте.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала о ремонте на его госдаче. В частности, семья украинского лидера после переезда поменяла в ней интерьер: сняла люстры, убрала золотые элементы декора, а стены покрасила в серый цвет.