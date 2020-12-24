Жена Зеленского рассказала о ремонте на госдаче

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, где она проживает вместе с семьей. По словам первой леди, после переезда на госдачу они сделали там ремонт. Результатами работ Зеленская поделилась в интервью изданию «НВ».

Во время разговора журналист отметил, что в представлении украинцев государственным дачам обычно соответствует пышное убранство. Однако жена Зеленского подчеркнула, что, переехав в дом, они поменяли его интерьер — сняли люстры, убрали золотые элементы декора, а стены покрасили в серый цвет. По словам первой леди, дом оказался настолько большим, что семья президента пользуется не всеми комнатами.

Жена президента заявила, что они долго не хотели переезжать в резиденцию, но в итоге согласились, чтобы служба охраны могла выполнять свои обязанности. «Потому что в многоквартирном доме сложно: там есть соседи, пропускной режим им мешает», — пояснила Зеленская. Первая леди также отметила, что в будущем мечтает приобрести собственное жилье.

В июле политолог Тарас Черновол рассказал, что Владимир Зеленский решил провести летний отпуск в резиденции на острове Бирючий в Херсонской области, которая также известна как дача Никиты Хрущева. По словам Черновола, к приезду главы государства в доме провели ремонт, так как объект давно не использовали.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru