Жену Зеленского пожалели в соцсетях после выхода в нелепом костюме

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена привлекла внимание журналистов своим внешним видом на фотовыставке «Аргентина глазами женщин-художниц». О ее образе пишет УНИАН.

Согласно публикации в Instagram-аккаунте, 42-летняя Зеленская посетила мероприятие в информационном агентстве «Укринформ» по приглашению посла Аргентинской Республики на Украине Елены Летисии Тересы Микусински.

Для встречи первая леди выбрала классический костюм бежевого цвета с удлиненным пиджаком и брюками свободного кроя. Отмечается, что свой наряд она дополнила туфлями-лодочками на каблуках и водолазкой яркого лавандового цвета, который стал трендом в 2020 году.

Стилисты подчеркнули, что образ на размещенных в сети фото подходит как для деловой встречи, так и для офисной работы. Однако пользователи соцсетей сочли костюм нелепым и пожалели Зеленскую в комментариях.

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«Кто одевает жену президента? У нее явно талант! Талант — одеть девушку с идеальной фигурой, чтобы выглядеть так глупо», «Как нелепо она смотрится...», «Костюм 63-го размера?», «Ну что это за наряды? Никакого вида. Все же молодая и красивая женщина. Как так можно одеваться? Специально, что ли? В конце-то концов, нужно и самой в зеркало смотреться и видеть в отражении чучело», «Искренне жаль, что Елену окружают такие же "советчики", как и ее мужа. Даже тут предают!», «Срочно поменяйте стилиста для Елены!» — высказались они.

В сентябре журналисты проанализировали стиль Елены Зеленской и поставили женщинам в пример некоторые ее образы. Например, вместо стандартного прямого кроя белой блузки и черных брюк она носит более свободный — и тем самым, по мнению экспертов, преподносит такие вещи «по-новому». Так, штаны-кюлоты Зеленская комбинирует с удлиненным пиджаком.