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Женщинам поставили в пример стиль жены Зеленского

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Фото: @olenazelenska_official

Журналисты проанализировали стиль жены президента Украины Владимира Зеленского Елены и поставили женщинам в пример некоторые ее образы. Соответствующий материал появился на портале УНИАН.

По информации издания, первая леди «знает толк в моде и следует трендам». Чаще всего она появляется на публике в популярных брючных костюмах свободного кроя, которые комбинирует как с туфлями-лодочками, так и с кедами. Первый вариант журналисты рекомендуют выбирать при создании «романтичного» образа, второй — для повседневного.

Отмечается, что супруга главы государства является поклонницей классического стиля. Однако вместо стандартного прямого кроя белой блузки и черных брюк она носит более свободный — и тем самым, по мнению экспертов, преподносит такие вещи «по-новому». Так, например, штаны-кюлоты Зеленская комбинирует с удлиненным пиджаком.

Кроме того, Зеленская отдает предпочтение модному осенью 2020 года коричневому цвету. Одежду этих оттенков она дополняет украшениями, в частности, цепями, которые дизайнеры считают одним из самых стильных аксессуаров.

В мае Елена Зеленская призналась в готовности вечно носить кроссовки. Она приняла участие в проекте о разумном потреблении, который организовал сервис Oh My Look, где рассказала, что чаще всего покупает базовые предметы гардероба. По ее словам, самыми важными критериями в выборе одежды для нее являются удобство и практичность.

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"Первая леди": Елена Зеленская засветила модные образы на осень-2020 Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/style/elena-zelenskaya-pervaya-ledi-pokazala-modnye-obrazy-11163524.html
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