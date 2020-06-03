Названа потраченная Зеленским сумма на подарки для лидеров других стран

Президент Украины Владимир Зеленский отправил подарки лидерам других стран в честь Международного дня вышиванки. В офисе президента сообщили, что из государственного бюджета на это было выделено 28,8 тысячи гривен (72 тысячи рублей), передает 24 канал.

По информации издания, традиционные сорочки с орнаментом были приобретены в Решетиловской мастерской художественных промыслов «Соломия». На сайте стоимость одной мужской рубашки с вышивкой варьируется от 1350 до шести тысяч гривен (от 3450 до 15 350 рублей).

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Отмечается, что подарки получили лидеры Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран. В отправке вышиванок также приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская, которая получила их бесплатно от бренда Etnodim.

21 мая в честь Международного дня вышиванки Владимир Зеленский с женой поздравили украинцев снимком в традиционных рубашках. На размещенном в соцсетях кадре первая леди позирует в рубашке синего цвета марки Etnodim, а ее супруг — в белой сорочке, расшитой орнаментом.

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