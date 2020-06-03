Названа потраченная Зеленским сумма на подарки для лидеров других стран

Президент Украины Владимир Зеленский отправил подарки лидерам других стран в честь Международного дня вышиванки. В офисе президента сообщили, что из государственного бюджета на это было выделено 28,8 тысячи гривен (72 тысячи рублей), передает 24 канал.
По информации издания, традиционные сорочки с орнаментом были приобретены в Решетиловской мастерской художественных промыслов «Соломия». На сайте стоимость одной мужской рубашки с вышивкой варьируется от 1350 до шести тысяч гривен (от 3450 до 15 350 рублей).
Отмечается, что подарки получили лидеры Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран. В отправке вышиванок также приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская, которая получила их бесплатно от бренда Etnodim.
21 мая в честь Международного дня вышиванки Владимир Зеленский с женой поздравили украинцев снимком в традиционных рубашках. На размещенном в соцсетях кадре первая леди позирует в рубашке синего цвета марки Etnodim, а ее супруг — в белой сорочке, расшитой орнаментом.