Жена Зеленского призналась в готовности вечно носить кроссовки

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в проекте о разумном потреблении, который организовал сервис Oh My Look, а также призналась в готовности вечно носить кроссовки. Соответствующее интервью появилось в украинской версии журнала ELLE.

Жена Владимира Зеленского передала компании белое платье длины миди с воротником и поясом, изготовленное украинским дизайнером Дафной Мэй. В нем она впервые в роли первой леди встречала в Украине супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху.

Зеленская отметила, что неоднократно брала в аренду одежду для особенных событий.

Кроме того, в интервью она поделилась, что чаще всего покупает базовые предметы гардероба. По ее словам, самыми важными критериями в выборе одежды для нее являются удобство и практичность.

«Что я готова надевать всегда — так это кроссовки. Постоянно. Если сохранится мода на комбинирование платьев со спортивной обувью, я буду счастлива», — добавила Зеленская.

В январе Елена Зеленская появилась на публике в шлепанцах. Так, она посетила Национальный музей Омана в просторном платье-рубашке, белых кюлотах и черно-белых шлепках. Фотографии с женой украинского лидера опубликовала пресс-служба музея в Facebook.

