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Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

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Елена Зеленская (в центре)
Елена Зеленская (в центре)

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах. На появление супруги Владимира Зеленского на публике в такой обуви обратило внимание издание «Страна.ua».

Фотографии с Зеленской опубликовала пресс-служба музея в Facebook. На одном из снимков видно, что жена украинского лидера была одета в просторное платье-рубашку, белые кюлоты и шлепки. Также журналисты отметили, что на ней почти не было украшений, за исключением сережек и небольшого ювелирного изделия на шее.

Владимира Зеленского и членов его семьи заметили в Омане 5 января. Они поселились в пятизвездочном Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel на курорте Маскат. Источники сообщали, что украинский президент уехал туда отдыхать, но позднее пресс-служба главы государства разъяснила, что он проведет в Омане переговоры с местными чиновниками. В частности, Зеленский уже встретился с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, отвечающим в оманском правительстве за иностранные дела, и обсудил с ним инвестиции в Украину.

В октябре прошлого года пользователи сети раскритиковали образ Зеленской во время приема у японского императора, обвинив ее в неуважении к монарху. На приеме женщина появилась в платье и перчатках лимонного цвета, который, как утверждали юзеры, на официальном приеме в этой стране могут использовать только члены императорской семьи. Российский эксперт-японист, доктор исторических наук Александр Мещеряков отмечал, что в современной Японии этому не придают значения.

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