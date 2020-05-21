Зеленский с женой поздравили украинцев снимком в вышиванках

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской поздравили украинцев с Международным днем вышиванки снимком, на котором они запечатлены в традиционных костюмах. Фотография появилась в Instagram-аккаунте первой леди в четверг, 21 мая.

На кадре Зеленская улыбается и обнимает мужа. Она одета в рубашку синего цвета бренда Etnodim, а ее супруг — в белую сорочку, расшитую орнаментом. «С днем вышиванки!» — подписала она пост, который набрал 190 тысяч лайков и больше 1600 комментариев.

Фото опубликовано @olenazelenska_official

Подписчики восхитились внешним видом пары. «Настоящая примерная семья! Любим вас!», «Очень красивые!», «Любуюсь! Обаятельная пара», «Образ просто супер!» — писали они.

Ранее в мае первая леди Украины Елена Зеленская призналась в готовности вечно носить кроссовки. «Если сохранится мода на комбинирование платьев со спортивной обувью, я буду счастлива», — отметила она в интервью для украинской версии журнала ELLE.

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