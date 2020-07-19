Зеленский проведет отпуск на «даче Хрущева»

Президент Украины Владимир Зеленский проведет отпуск в госрезиденции на острове Бирючий в Херсонской области, также известной как дача Никиты Хрущева. Об этом рассказал на своей странице в Facebook политолог Тарас Черновол.

«Бирючий входит в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а Государственному управлению делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции)», — написал Черновол.

По его словам, украинский лидер отправился на отдых без своей супруги Елены. К приезду главы государства дом отремонтировали, так как он давно не использовался, рассказал политолог.

Об отпуске Зеленского на острове Бирючий ранее сообщал и журналист Владимир Кацман в эфире телеканала NewsOne, передает «Страна.ua». По его словам, президент проведет там 10 дней.

Госрезиденция на Бирючем была организована во времена Никиты Хрущева. Однако советский лидер приехал на остров всего лишь один раз.

Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала необходимое количество голосов. Теперь ее рассмотрят в администрации украинского лидера.

В тексте петиции говорится, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было уйти в отставку в случае нарушения закона страны. Однако в июле 2020 года президент признался, что не задекларировал крупную сумму дохода, тем самым нарушив закон «О предотвращении коррупции».